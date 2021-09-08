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٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٩:٥٠ ص

تمويلات أمريكية للبحث عن فيروس كورونا في الصين

تمويلات أمريكية للبحث عن فيروس كورونا في الصين

كشفت وثائق تحصل عليها موقع "Intercept" الأمريكي، أن الولايات المتحدة خصصت أكثر من 3 ملايين دولار للبحث في مخاطر ظهور فيروسات كورونا في الخفافيش وانتقالها إلى البشر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال موقع "Intercept" إن الإدارة الأمريكية وزعت منحة على العديد من المنظمات العلمية، بما في ذلك المعهد الصيني لعلم الفيروسات في ووهان.

وأضاف الموقع أن لديه 900 صفحة من الوثائق حول موضوع التمويل الأمريكي للبحوث الفيروسية في الصين، بما في ذلك معلومات حول منحة تم تقديمها عن طريق المعاهد الوطنية للصحة في الفترة 2014-2019.

وأوضح الموقع أن نشر المواد سيكون سببا آخر للتكهنات بأن مشروعاً ممولاً من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين يمكن أن يكون قد ساهم في ظهور وباء كورونا.

وكان جهاز الاستخبارات الأمريكية قد صرح في وقت سابق بأنه ليس لديه معلومات كافية لتحديد ما إذا كان فيروس كورونا ظاهرة طبيعية أم نتيجة تسرب من مختبر في ووهان.

/انتهى/

رمز الخبر 1917732
https://ar.mehrnews.com/news/1917732/

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