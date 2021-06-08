إنشاء "دار نرجس النسائية" في المركز الإسلامي للإمام علي (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم إنشاء "دار نرجس النسائية" بهدف مساعدة النساء المسلمات للتعرف على المجتمع السويدي والمشاركة في جميع الانشطة في المجتمع.

تتكون "دار نرجس النسائية" من عدة مراكز للتوظيف ومكاتب للمواطنين، من بين أنشطة دار نرجس النسائية توفير مرافق خاصة للأنشطة النسائية، وعقد دورات تدريبية مثل تعليم اللغة السويدية، والمساعدة في إعداد وكتابة السيرة الذاتية (CV)، وخلق مساحة للمحادثة والترفيه.

تقيم "دار نرجس النسائية" برامجها وأنشطتها يومي الخميس والسبت من الساعة 13:00 حتى 18:00 في المركز الإسلامي للإمام علي(ع) بجوار مصلى النساء.

لمزيد من المعلومات، يمكن للمهتمين الاتصال على 0793134172 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني narjes.kvinnohus@gmail.com

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