حماس تدعو السعودية للإفراج عن الخضري وكافة المعتقلين

وقال مرة في تصريح له: "إن استمرار اعتقال الخضري وإخوانه ظلم كبير وإساءة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وللعلاقة الفلسطينية السعودية".

ودعا مرة قيادة المملكة لاتخاذ قرار جريء ومسؤول بطي صفحة الاعتقالات والمحاكمات المسيئة لأبناء شعبنا وقضيتنا فورًا، خاصة أنه ليس هناك أي مخالفة ارتكبها المعتقلون.

وتعقد اليوم الثلاثاء 8-6-2021 جلسة لمحاكمة المعتقلين الفلسطينيين في المملكة السعودية، ومنهم ممثل حركة حماس في المملكة الدكتور محمد الخضري.

وأشار إلى تعرض الدكتور الخضري وإخوانه المعتقلين وعائلاتهم للظلم والمعاناة الشديدة طوال أكثر من عامين، ويجب وضع حد لهذا الظلم ولمعاناة الأسر.

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