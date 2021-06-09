أهمية حماية المصالح الوطنية في مجال العملة الرقمية/تسجيل 179 وفاة بكورونا

روحاني: ايجاد اقتصاد ذكي بات اليوم من الضرورات/أهمية حماية المصالح الوطنية في مجال العملة الرقمية

شدد الرئيس حسن روحاني على ضرورة حماية المصالح الوطنية في مجال العملة الرقمية، مبينا ان العمل علي ايجاد الاقتصاد الذكي بات اليوم من الضرورات ولابد من العمل على متطلبات هذا الاقتصاد بدقة وتدوين استراتيجية فاعلة في هذا الاطار.

في العام 2017؛ قاليباف یكرم ذكرى استشهاد شهداء الاعتداء الارهابي على البرلمان الإيراني

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ان المجلس يستضيف غدا الاربعاء مراسم احياء ذكرى استشهاد شهداء الاعتداء الارهابي على المجلس في العام 2017.

مندوب ايران بالمنظمات الدولية: نحذر من مغبة تسييس نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

حذّر مندوب ايران لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب ابادي من مغبة تسييس نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يوم الثلاثاء؛ ظريف يبحث مع المندوب الأممي الخاص باليمن آخر المستجدات في صنعاء

التقى المندوب الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في الشان اليمني مارتين غريفيتس في طهران يوم الثلاثاء وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

الحكومة الايرانية: احتمالات إلغاء جميع العقوبات وبنتائج مشرّفة باتت تلوح بالأفق

اعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي عن الاقتراب من آفاق الغاء كل اشكال الحظر سواء في اطار الاتفاق النووي او خارجه بنتائج باعثة على العزة والفخر.

في المناظرة الثانية؛ محطات آراء مرشحي الانتخابات الرئاسية على المستوى الوطني والدولي

شهدت مؤسسة الاذاعة والتلفزيون اليوم الثلاثاء اجراء المناظرة الثانية لمرشحي الانتخابات الرئاسية السبعة في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي والتي تمحورت حول القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية.

وزارة الصحة: تسجيل 179 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر يوم (الثلاثاء) الى 81 الف و362 شخصا، بعد تسجيل 179 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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