ايجاد اقتصاد ذكي بات اليوم من الضرورات/أهمية حماية المصالح الوطنية في مجال العملة الرقمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الثلاثاء، أكد روحاني أن على وزارة التجارة والصناعة أن تعمل بجد للسيطرة على الاسعار والحيلولة دون ارتفاعها.

وأشار أن على الوزارة المعنية أن تنسق مع الاجهزة ذات العلاقة (النقابات والمنتجون) للسيطرة على الاسعار والحيلولة دون ارتفاعها وبالتالي التقليل من الضغوط على حياة المواطنين في الظروف الاقتصادية الحالية .

وتم في الجلسة مناقشة تقرير حول اسعار السلع الاساسية والمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطنين ، وما تم اتخاذه من اجراءات لحفظ التوازن في الاسعار وعدم ارتفاع قيمة السلع.

وأكد الرئيس روحاني بهذا الصدد ضرورة حماية المصالح الوطنية في مجال العملة الرقمية، مضيفا ان العمل علي ايجاد الاقتصاد الذكي بات اليوم من الضرورات ولابد من العمل على متطلبات هذا الاقتصاد بدقة وحذر كالالزامات القانونية والتقنية ، وتدوين استراتيجية فاعلة في هذا الاطار.

كما دعا روحاني الى توعية المواطنين بشأن العملات الرقمية لتجنب الدخول في هذا المجال دون معرفة كافية نظرا للمخاطر التي يمكن ان تصاحب عمليات تبادل رمز العملات الرقمية ، مشددا هنا على ضرورة تدوين القوانين اللازمة في هذا المجال.

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