أمريكا تشارك العدو الصهيوني عملياً في جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني

وقال المدلل في تصريح صحفي ردّاً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية التى تعطى "إسرائيل" الحق بالدفاع عن نفسها :" تصر الإدارة الأمريكية على الانحياز الكامل للعدو الصهيوني والوقوف في صف أعداء الشعب الفلسطيني وطموحاته بالحرية والعودة".

وأضاف :" الإدارة الأمريكية بهذه التصريحات لوزير الخارجية تشارك العدو الصهيوني عملياً ارتكاب جرائمه التى لم تتوقف ضد أطفالنا ونسائنا وأرضنا ومقدساتنا وهى التى تدعمه بكل ما يحتاجه من طائرات ال إف٣٥ المتطورة بصواريخها التى دمرت الابراج والمباني السكنية على رؤوس ساكنيها وقتلت الاطفال والنساء وذوى الاعاقات".

وأوضح المدلل أن الزيف الأمريكي بادعاء الحرية والديمقراطية والدفاع عن الانسانية يتكشف اليوم بشكل صارخ امام مشاركتها الفعلية في تقتيل أبناء الشعب الفلسطيني وتهجيره والشعب اليمنى والسوري والعراقي والليبي ، مبينا بأن الإدارة الأمريكية لا يمكن الرهان عليها بأن تكون نزيهة في قضايا التحرر العالمي وعلى رأسها القضية الفلسطينية .

وأكد أمريكا بهذا التصريح لوزير الخارجية تقف في وجه الشعوب كلها (خصوصا الشعب الأمريكي) التى خرجت بمظاهرات مليونية داعمة للحق الفلسطيني ومنحازة الى المظلومية الفلسطينية في معركة سيف القدس ورافضه للدعم الأمريكي لدولة الكيان .

وبين المدلل ان هذه التصريحات المنحازة للكيان الغاصب لن تثنى مقاومتنا الفلسطينية عن الاستمرار في توجيه ضرباتها وصواريخها الى عمق الكيان الصهيوني وزلزلة أركانه حتى دحره عن ارضنا ومقدساتنا .

وكان وزير الخارجية الامريكية بلينكن صرح في إفادة أمام أعضاء مجلس النواب الأمريكي أمس الإثنين، بأن حماس "منخرطة في الإرهاب"، مؤكدا أن لإسرائيل "الحق بالدفاع عن نفسها وأن واشنطن ملتزمة بتجديد نظام القبة الحديدية" الإسرائيلية.

المصدر: فلسطين اليوم

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