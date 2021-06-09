طالبان تقتل 10 من عمال إزالة الألغام بهجوم مسلح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان للصحافيين إلى ان مقاتلي "طالبان دخلوا إلى مجمع لوكالة لـنزع الألغام وبدأوا إطلاق النار على الجميع".
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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية ومسؤول محلي أن جماعة طالبان قتلت عشرة عمال لإزالة الألغام في إقليم بغلان بشمال أفغانستان، في أحدث هجوم يهز هذا البلد الذي تمزقه أعمال العنف.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان للصحافيين إلى ان مقاتلي "طالبان دخلوا إلى مجمع لوكالة لـنزع الألغام وبدأوا إطلاق النار على الجميع".
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