طالبان تقتل 10 من عمال إزالة الألغام بهجوم مسلح

أعلنت ​وزارة الداخلية الأفغانية​ ومسؤول محلي أن جماعة طالبان​ قتلت عشرة عمال لإزالة ​الألغام​ في إقليم بغلان بشمال أفغانستان، في أحدث هجوم يهز هذا البلد الذي تمزقه أعمال ​العنف​.