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٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١٠:٣٧ ص

افغانستان:

طالبان تقتل 10 من عمال إزالة الألغام بهجوم مسلح

طالبان تقتل 10 من عمال إزالة الألغام بهجوم مسلح

أعلنت ​وزارة الداخلية الأفغانية​ ومسؤول محلي أن جماعة طالبان​ قتلت عشرة عمال لإزالة ​الألغام​ في إقليم بغلان بشمال أفغانستان، في أحدث هجوم يهز هذا البلد الذي تمزقه أعمال ​العنف​.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان للصحافيين إلى ان مقاتلي "طالبان دخلوا إلى مجمع لوكالة لـنزع الألغام وبدأوا إطلاق النار على الجميع".

/انتهى/

رمز الخبر 1915180
https://ar.mehrnews.com/news/1915180/

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