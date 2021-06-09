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٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١١:٢١ ص

عضو في البرلمان العراقي:

موافقة الحكومة على عودة عوائل داعش يعرض المناطق المحررة للخطر

موافقة الحكومة على عودة عوائل داعش يعرض المناطق المحررة للخطر

شدد عضو مجلس النواب باسم خشان، الأربعاء، على ضرورة ابعاد مناطق الضحايا والمتضررين عن التواجد الارهابي، خصوصا بعد موافقة الحكومة على اعادة عوائل داعش الارهابي من سورية الى العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خشان ان "محافظة نينوى ومدن الاقليات قدمت الكثير من الضحايا جراء دخول الارهاب اليها عام 2014، حيث مازالت المعاناة موجودة ولم ينس اهل تلك المناطق مافعله بهم الارهاب".

واضاف ان "الحكومة لم تراعِ ماحدث بالاهالي من خلال اقدامها على الموافقة لادخال عوائل الارهاب من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة بمدينة الموصل".

وأوضح خشان، ان "الحكومة ينبغي ان تنصف عوائل الضحايا وتبعد عنهم الارهاب عن مناطقهم، من اجل الحفاظ عليهم وعدم اعادة ذكريات الايام السوداء التي عاشوها في ظل وجود الارهاب في مناطقهم".

/انتهى/

رمز الخبر 1915181
https://ar.mehrnews.com/news/1915181/

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