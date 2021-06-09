موافقة الحكومة على عودة عوائل داعش يعرض المناطق المحررة للخطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خشان ان "محافظة نينوى ومدن الاقليات قدمت الكثير من الضحايا جراء دخول الارهاب اليها عام 2014، حيث مازالت المعاناة موجودة ولم ينس اهل تلك المناطق مافعله بهم الارهاب".

واضاف ان "الحكومة لم تراعِ ماحدث بالاهالي من خلال اقدامها على الموافقة لادخال عوائل الارهاب من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة بمدينة الموصل".

وأوضح خشان، ان "الحكومة ينبغي ان تنصف عوائل الضحايا وتبعد عنهم الارهاب عن مناطقهم، من اجل الحفاظ عليهم وعدم اعادة ذكريات الايام السوداء التي عاشوها في ظل وجود الارهاب في مناطقهم".

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