مفاوضات فيينا باتت اكثر شفافية/ ماتزال القضايا الاساسية عالقة

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "ابوالفضل عموئي"، صرح ان مساعد وزير الخارجية، رئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي "سيد عباس عراقجي"، اكد خلال اجتماع اللجنة النيابية اليوم، بان النصوص المتبادلة بين الوفود المشاركة باتت اكثر شفافية

وفي تصريحه للصحفيين، اوضح عموئي ان مساعد وزير الخارجية الايراني حضر اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية عصر اليوم الاربعاء؛ حيث قدم تقريرا حول الجولة الاخيرة من المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1، مبينا ان النصوص باتت اكثر شفافية لكن نقاط الاختلاف، ومنها ازالة الحظر والاجراءات التنفيذية ذات الصلة وماشابه ذلك، لاتزال باقية.

ونقل المسؤول البرلماني عن عراقجي قوله ايضا : ان جولة جديدة من هذه المفاوضات ستعقد خلال الايام المقبلة في العاصمة النمساوية، وسيعلن الوفد الايراني المشارك عن مواقف طهران الحاسمة والثابتة فيما يخص الغاء كامل الحظر وبالشكل الذي يمكن التاكد من صدقيته، لتعود بعد ذلك الى تعهداتها النووية من جديد.

ونوه عموئي، بان نواب الشعب اكدوا في اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بحضور مساعد وزير الخارجية، ضرورة الحفاظ على مواقف الجمهورية الاسلامية المبدئية خلال مفاوضات فيينا وامتثال هذه المفاوضات لقانون الاجراء الستراتيجي الذي صادق عليه البرلمان الايراني.

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