منظمة الطاقة الذرية الايرانية ستزيح الستار عن 100 انجاز جديد

وأفادت وكالة ومهر للأنباء، ان مجلس الشورى الاسلامي محمود عباس زادة مشكيني، ادلى بهذا التصريح اليوم الثلاثاء، في معرض الاشارة الى اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، الذي انعقد اليوم الثلاثاء بحضور متحدث الطاقة النووية الايرانية، بهروز كمالوندي.

وأشار مشكيني إلى ان احد خبراء الفريق الايراني المفاوض شارك في هذا الاجتماع ايضا، وان التقرير الذي تم نقاشه تضمن ملاحظات ايجابية تدل بان المفاوضات جرت في اطار ومسار محددين.

وأردف المتحدث باسم لجنة الامن القومي النيابية، ان متحدث الطاقة النووية الايرانية وعضو الفريق الايراني المفاوض، قدما خلال الاجتماع احاطة بشأن سير المفاوضات في فيينا والقضايا المتعلقة بأداء المنظمة وفقا لاطر المفاوضات.

وقال مشكيني ان الجانب المتعلق بالقضايا السياسية لمفاوضات فيينا سيتم استعراضه الاسبوع القادم في اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بحضور رئيس الوفد الايراني المفاوض، علي باقري كني، واعضائه.

ومن جهة أخرى، نقل عباس زادة مشكيني، عن متحدث الطاقة الذرية الايرانية قوله، ان منظمة الطاقة النووية الايرانية تستعد لازاحة الستار قريبا عن 100 منجز جديد لديها في مجالات الطاقة والوقود وتكنلوجيا الاشعاع النووي لاسيما المستخدمة للاغراض الطبية والعلاجية، التي قلّ نظيرها في العالم.

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