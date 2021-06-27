تقرير عراقجي عن سير المفاوضات النووية "غير مرض"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، صرحت بأن التقرير الذي قدمه كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي عن سير المفاوضات النووية "غير مرض للجنة الأمن القومي".

وقال المتحدث باسم اللجنة، محمود عباس زاده مشكيني، عقب اجتماعه مع عراقجي إن "التقرير الذي قدمه عراقجي غير مرض لأنه لا يراعي قانون البرلمان وتوصيات قائد الثورة الاسلامية برفع كل اجراءات الحظر والتحقق من ذلك".

وأضاف أن "الولايات المتحدة الأميركية تسعى للحفاظ على جزء من الحظر وتخطط مستقبلا لاستخدام آلية الزناد ضد إيران في الاتفاق النووي"، مؤكدا أن "مصالح إيران القومية تستوجب الحصول على ضمانات أميركية قبل العودة إلى الاتفاق".

ولفت مشكيني إلى أن "اصرار الطرف الغربي وبخاصة الأميركي على عدم تقديم ضمانات لتنفيذ التزاماته في الاتفاق النووي مثير للشك".

يذكر أن الأطراف المشاركة في محادثات إحياء الاتفاق النووي، التي بدأت في أبريل الماضي في فيينا، قالت إن ثمة قضايا رئيسية ما زالت بحاجة إلى حل قبل إحياء الاتفاق./انتهى/