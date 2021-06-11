هنية والنخالة يبحثان سبل تحقيق "الوحدة الوطنية"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال لقاء جمع وفدين من الحركتين، يوم الخميس ، بالعاصمة المصرية القاهرة، حسب بيان صادر عن "حماس".

ووفقا للبيان، جرى بحث "سبل تحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة الحقيقية وتفعيل عناصر القوة الفلسطينية".

وشددا على ضرورة "وحدة المقاومة في الفعل وفي ميدان السياسة، والحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني حول الفعل النضالي والجهادي، ومواجهة التحديات معا بصف موحد وبمواقف ثابتة".

وعلى صعيد متصل، جرد امس الخمیس لقاء بين وفدي "فتح" و"حماس" في القاهرة وسيعود الوفدان للتشاور مع قيادة الحركتين حول ترتيب المجريات القادمة خاصة الشراكة الوطنية.

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