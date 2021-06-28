نقدر دور لبنان الداعم للقضية الفلسطينية

واستعرض هنية خلال لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون بقصر الرئاسة قرب العاصمة بيروت، الأوضاع السياسية والتطورات الميدانية في أعقاب معركة سيف القدس.

وقال هنية إن انتصار "سيف القدس" ليس حِكرًا على الشعب الفلسطيني، بل للأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، معربًا عن تقديره لدور لبنان الداعم للقضية الفلسطينية على المستوى الرسمي والشعب، واحتضانه لها.

وأشاد بالدور الوطني المميز الذي قدمه لبنان وشعبه خلال معركة سيف القدس، معبرًا عن تقديره للدور الإيجابي الذي لعبه لبنان بعديد المحطات لتوحيد الموقف الفلسطيني، مؤكدًا استعداد حركته لأي خطوة تسهم في تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وشدد هنية على تمسك الشعب الفلسطيني بحقّ العودة، ورفض التوطين والوطن البديل، داعيًا إلى تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في لبنان.

ووضع هنية الرئيس عون بصورة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون جراء ممارسات الاحتلال.

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