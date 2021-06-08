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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٢:٢٥ م

هنية يصل إلى القاهرة اليوم على رأس وفد من قيادات "حماس"

هنية يصل إلى القاهرة اليوم على رأس وفد من قيادات "حماس"

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد من قيادة الحركة إلى القاهرة تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات في مختلف التطورات السياسية والميدانية، خاصة في ظلال معركة سيف القدس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يضم وفد الحركة كلًا من نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، ود. موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نزال، وروحي مشتهى، وحسام بدران، وزاهر جبارين، أعضاء المكتب السياسي.

وكانت القاهرة وجهت دعوات إلى تسعة عشر فصيلاً في غزة والضفة لحضور حوارات على مستوى الأمناء العامين، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس السلطة، محمود عباس، وذلك لإجراء حوارات السبت المقبل على مدار يومين.

وستبدأ الوفود بالوصول إلى العاصمة المصرية نهاية الأسبوع الجاري عبر معبر رفح، وأيضاً من دول الخارج.

/انتهى/

رمز الخبر 1915155
https://ar.mehrnews.com/news/1915155/

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