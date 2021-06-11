اليمن: اغتيال قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضحت المصادر أن مجموعة مسلحين أطلقت النار على الجعدني اثناء خروجه من منزله بحي المنصورة ما ادى الى اصابته بعدة أعيرة نارية نقل على اثرها إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة.
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أفادت مصادر يمنية، باغتيال القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي "حيدرة جبران الجعدني"، في مديرية المنصورة بمدينة عدن جنوب اليمن.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضحت المصادر أن مجموعة مسلحين أطلقت النار على الجعدني اثناء خروجه من منزله بحي المنصورة ما ادى الى اصابته بعدة أعيرة نارية نقل على اثرها إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة.
رمز الخبر 1915227
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