اللجنة المشتركة للإتفاق النووي تستانف اجتماعاتها يوم غد السبت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في هذا البيان الذي نُشرت نسخة منه على الموقع الإلكتروني لجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، "إن الاجتماع سيعقد على مستوى مساعدي الوزراء والمدراء السياسيين لوزارات الخارجية الإيرانية ومجموعة "أربعة زائد واحد". ومن المتوقع أن يواصل المشاركون المشاورات حول إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الإتفاق النووي وضمان التنفيذ الكامل والفعال لهذا الاتفاق.

ويرأس الاجتماع نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، فيما يرأس مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الإيراني.

والتقى دبلوماسيون كبار من الدول الأعضاء في الإتفاق النووي في فيينا الشهر الماضي لإحياء هذا الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في فترة رئاسة دونالد ترامب.

وأعربت الوفود خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة للإتفاق النووي في فيينا عن ارتياحها للتقدم المحرز في إحياء الإتفاق، مؤكدة عزمها وجديتها على مواصلة عملية الحوار بهدف إيجاد حلول للقضايا العالقة.

وأعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كدولة مسؤولة، أنها ستعود إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها إذا ما تم رفع جميع أنواع الحظر المفروض ووفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها في هذا الاتفاق الدولي.