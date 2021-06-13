السلطات البحرينية مسؤولة عن أي خطر يصيب الشيخ المقداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه کان الشيخ المقداد المحكوم بالسجن لمدة 30 عامًا، تحدث أمس الجمعة عن حالته الصحية المتردية والإهمال الذي يتعرض له، قائلاً «لكي لا أكون مقصرا في حق نفسي، فأنا أتعرض لإهمال وتقصير يرقى إلى حد التعذيب،» مضيفا «أحملهم مسؤولية أي شيء يعرض عليّ».

وفيما يلي النص الكامل لبيان آية الله الشيخ عيسى قاسم:

إذا قال سماحة الشيخ عبد الجليل المقداد بأنّه واقع تحت العذاب المتعمّد من مسؤولي سجنه لإهمال كل شكاواه من أمراضه الخطيرة؛ فقوله لا يُردّ ولا يُشكّك فيه، لأنّه الرجل الصادق الغيور الوقور البعيد عن إظهار الضعف وطلب الشفقة من النّاس، وكلامه يُحمّل مسؤولي السجن ومَن فوقهم من مسؤولين كامل المسؤولية عن أي خطر يُصيبه، لما يتعامل به معه من إهمال.

والشعب مع صرخته وصرخة أمثاله ممن يعيشون المعاناة نفسها، وقد كثُرت صرخات المعذّبين من داخل السجون مما يتهدّد حياتهم في كل لحظة وطرفة عين.

عيسى أحمد قاسم

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