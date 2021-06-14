الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتحرك كالعميان دون عقد صفقة نووية مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في مقابلةٍ مع موقع "أكسيوس" الأميركي، أكدَ غروسي على ضرورةَ التوصل إلى اتفاقٍ نووي مع طهران لإمتلاكِها برنامجاً نووياً ضخماً ومعقداً، واصفاً تخصيبَ إيران لليورانيوم بنسبةِ ستين بالمئة بالأمر الخطير للغاية. وزعمَ غروسي أنّ طهران تعرقلُ عملياتِ التفتيش في منشآتِها النووية.

وكان غروسي قد زعم في وقت سابق أن ضمانات إيران لم تكن شفافة، مدعيا أن ذلك سيؤثر على قرارالوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي. كما ادعى في اجتماع لمجلس المحافظين أن توقعاته فيما يتعلق بقضايا الضمانات الإيرانية لم تتحقق.

من جهة أخرى، دعت إيران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى النأي بنفسه عن أي أجندة سياسية وعدم عرقلة التفاعلات المستقبلية باعتماد نهج أحادي الجانب.

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