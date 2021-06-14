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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١٠:١٣ ص

برعاية الرئيس روحاني؛

مدمرة دنا وكاسحة الالغام شاهين تنضمان الى اسطول البحرية الايرانية

مدمرة دنا وكاسحة الالغام شاهين تنضمان الى اسطول البحرية الايرانية

برعاية الرئيس حسن روحاني تجري اليوم الاثنين في ميناء بندرعباس جنوب البلاد مراسم انضمام مدمرة دنا وكاسحة الألغام شاهين الى اسطول البحرية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصل وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي الى المنطقة صباح اليوم لحضور المراسم بشكل مباشر بينما يرعاها الرئيس روحاني عن طريق الية الفيديو كونفرانس.

وقال رئيس مؤسسة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة إن مدمرة دنا هي القطعة الخامسة من السفن الحربية القاذفة للصواريخ التي انضمت أربع منها خلال السنوات الماضية إلى اسطول الشمال.

واضاف الادميرال امير رستكاري ان هذه المدمرة هي من صنع وزارة الدفاع بشكل كامل باشراف ومشاركة القوة البحرية، موضحا أن هذه المدمرة تفوق سابقاتها من حيث الامكانات والتجهيزات والأداء، كما ان منظومة توجيه النيران في مدمرة دنا تعد من أحدث المنظومات التي انتجتها مؤسسة الصناعات الإلكترونية، حيث تستطيع هذه المنظومة اعتراض 40 هدفا والاشتباك مع 5 اهداف في آن واحد.

/انتهى/

رمز الخبر 1915306
https://ar.mehrnews.com/news/1915306/

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