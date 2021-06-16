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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١٠:١٧ ص

وزارة الصحة:

الالتزام بالبروتوكولات الصحية ضروري لإجراء الانتخابات

الالتزام بالبروتوكولات الصحية ضروري لإجراء الانتخابات

اكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي سيما سادات لاري على ضرورة مراعاة البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل المرشحين والوكلاء التنفيذيين والشعب خلال إجراء الانتخابات منعا لتفشي فيروس كورونا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكدت سيما سادات لاري اليوم الاربعاء على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية خلال الانتخابات الرئاسية المقرر اجراءها يوم الجمعة 18 حزيران/يونيو الجاري واكدت : بناء على ذلك، يجب مراعاة الالتزام بالتعليمات الصحية المعلنة بجدية.
وقالت إن لجنة الانتخابات بالتعاون مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أعدت البروتوكولات الصحية اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة من أجل ضمان صحة الناخبين ومديري الانتخابات.

واضافت لاري: نظرا لخطر التجمعات و تفشي فيروس Covid 19 فمن الضروري أن يمتنع المواطنون عن الحضور في أي تجمع يتم فيها انتهاك البروتوكولات الصحية.

رمز الخبر 1915364
https://ar.mehrnews.com/news/1915364/

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