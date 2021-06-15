الداخلية الإيرانية تعلن استعدادها لاجراء الانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اسماعيل موسوي، تحاول لجنة الانتخابات اعلان النتائج للمواطنين الإيرانيين في أسرع وقت ممكن من خلال استخدام التقنيات الحديثة في جمع وفرز الأصوات.

وأشار إلى أن عملية الاقتراع ستبدأ في صباح يوم جمعة بإيعاز من وزير الداخلية، وقال: ثم ستبدأ عملية الانتخاب في جميع مراكز الاقتراع المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

كما أشار موسوي إلى أنه ستجرى الانتخابات الرئاسية والمجالس الإسلامية للمدن والقرى في جميع محافظات البلاد، وستجري الانتخابات النصفية لمجلس الشورى الإسلامي في 6 محافظات وانتخابات مجلس الخبراء في 4 محافظات.

وأضاف: ان التحقق من صحة معلومات المقترع ستتم إلكترونيا وعمليات الاقتراع ستكون وفق البروتوكولات الصحية بسبب انتشار كورونا.

وبشأن فرز الأصوات، قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات، ستفتح الصناديق في مراكز الاقتراع وتعد الأصوات ومن ثم ترسل إلى لجنة الانتخابات عبر جهاز التحقق من المعلومات.

وأضاف موسوي: في الانتخابات الرئاسية سترسل المعلومات في نفس الوقت لمجلس صيانة الدستور، وسيتم التنسيق بين مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية وستعلن النتيجة للشعب الإيراني.

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