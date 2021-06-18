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١٨‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٩:٢٠ ص

المرشح رئيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

المرشح رئيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي المرشح للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة بصوته صباح اليوم الجمعة في مسجد إرشاد شهر ري جنوب طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بدأت الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة صباح اليوم الجمعة في البلاد وبالتزامن معها ايضا تقام انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثالثة عشرة.

والمرشحون الأربعة في هذه الانتخابات الرئاسية هم: السيد إبراهيم رئيسي وعبد الناصر همتي والسيد مير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحسن رضائي مير قائد .

/انتهى/

رمز الخبر 1915407
https://ar.mehrnews.com/news/1915407/

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