المرشح رئيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بدأت الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة صباح اليوم الجمعة في البلاد وبالتزامن معها ايضا تقام انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثالثة عشرة.

والمرشحون الأربعة في هذه الانتخابات الرئاسية هم: السيد إبراهيم رئيسي وعبد الناصر همتي والسيد مير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحسن رضائي مير قائد .

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