المشاركة في الانتخابات هي تكريم لدماء الشهيد قاسم سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثل اهالي في محافظة فارس في مجلس الخبراء قال: " ان المشاركة في الانتخابات هي لتداوم تكريم دماء الشهداء أمثال الشهيد قاسم سليماني ".

وقال آیة الله کلانتري للصحفيين صباح الجمعة بعد الإدلاء بصوته في صندوق الاقتراع بحرم شاهشراغ: "حضور الانتخابات واجب وحق للشعب ويجب أن يُنفّذ هذا الواجب بأفضل طريقة ممكنة.

واضاف: " اننا ملزمون ومسؤولون عن دماء الشهداء والشهيد سليماني، لذا فإن التصويت يعني قبول الشهيد سليماني وليس داعش ولا الولايات المتحدة ولا اسرائيل ولا للظالمين ".

وأكد آية الله كلانتري فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات: "المشاركة في الانتخابات ستعزز وتزيد من سلطة البلاد وأمنها وتنميتها وازدهارها وسلامها"./انتهى/