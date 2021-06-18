عراقجي وغروسي يتباحثان حول احدث التطورات في إحياء الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب مندوب ايران في الوكالة الدولية الذرية کاظم غریب ‌آبادي تغريدة، على حسابه الشخصي في موقع تويتر اليوم الجمعة، إن الجانبين تباحثا خلال هذا اللقاء حول أحدث التطورات على صعيد المفاوضات الجارية في فيينا الرامية لاحياء الاتفاق النووي والدعم الاحتمالي للوكالة بهذه العملية.

واستعرض عراقجي وغروسي حول احدث المستجدات على صعيد العلاقات والتعاون الثنائي.

ويشار الى ان عراقجي يزور فيينا منذ يوم السبت الماضي بهدف المشاركة في الجولة السادسة للمفاوضات الرامية لاحياء اتفاق فيينا.

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