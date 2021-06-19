القوات الیمنية تستهدف قاعدة "الملك خالد" الجوية بخميس مشيط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الإصابة كانت دقيقة، وأن هذا الإستهداف يأتي رداً على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على اليمن.
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نفذ سلاح الجو المسير اليمني فجر اليوم السبت عملية هجومية بطائرة قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الإصابة كانت دقيقة، وأن هذا الإستهداف يأتي رداً على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على اليمن.
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