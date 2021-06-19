الشعب الايراني يدهش مرة اخرى العالم بتمسكه بمنهج الثورة الاسلامية

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن د. يوسف الحساينة قال "رغم كل المؤامرات والحملات الخبيثة الموجهة و التى قادتها أجهزة استخبارات عالمية والمئات من وسائل الإعلام المدعومة من أنظمة مشبوهة تدور في فلك أعداء الامة، لاستهداف الداخل الايرانى، إلا أن الشعب الايرانى العريق والحى والمتمسك بقيم الثورة الإسلامية، كان وما زال عصيّاً على التطويع، حيث شارك بشكل واسع فى هذه الانتخابات لاختيار رئيس للجمهورية الإسلامية، وهذا يؤشر على حيوية وقوة الإرادة الشعبية وصلابة المؤسسات فى الجمهورية الإسلامية التى حافظت على خط الثورة بثبات كبير فى كل المحطات والمنعطفات التاريخية".

وتابع بالقول: "مجددا يُدهش الشعب الايرانى العالم بعنفوانه وانتمائه وتمسكه بمنهج الثورة ونظامها".

وختاما قال: "نبارك للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني هذا الإنجاز الكبير الذى عزز حضور الثورة ومكانتها في إيران والعالم، ونثمن دور الجمهورية الإسلامية فى دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته".

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