الانتخابات انتصار للشعب الإيراني في مواجهة دعاية العدو/تسجيل 108 حالة وفاة جديدة بكورونا

في بيان؛ قائد الثورة: الانتخابات انتصار للشعب الإيراني في مواجهة دعاية العدو

اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بان لا شيء تمكن من التاثير على عزم الشعب، معتبرا الشعب الايراني بانه المنتصر الكبير في الانتخابات.

رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية: المرشح رئيسي يتقدم في الانتخابات الرئاسية الايرانية بـ 17 مليون صوت

اعلن رئيس لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية بان آية الله ابراهيم رئيسي تقدم على بقية المرشحين بحصوله على 17 مليون صوت وفقا للنتائج الاولية لانتخابات رئاسة الجمهورية.

في بيان؛ روحاني: الشعب الإيراني تجاوز إلى الأبد المخططات والمطالب الظالمة والمفروضة لقوى الهيمنة

أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني ان "الشعب الإيراني تجاوز إلى الأبد المخططات والمطالب الظالمة والمفروضة لقوى الهيمنة، وخرج دوما منتصرا وشامخا في مقارعة الاعداء في الداخل والخارج". على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي؛ ظريف يلتقي وزير الخارجية الباكستاني

اكد محمد جواد ظريف، خلال لقائه وزير خارجية باكستان على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. رئيسي: سأبقى على العهد ولن أتوانى عن خدمة العشب

أكد رئيس الجمهورية المنتخب، سيد ابراهيم رئيسي مخاطبا الشعب الايراني: "لقد وفيتم بصدق بعهدكم بالأمس، واليوم قد جاء دوري أنا؛ خادمكم لأعدكم بأني سأفي بالعهد الذي قطعه معكم وألا أتوانى عن خدمتكم ولو للحظة. ومن دون شك، أنا بحاجة إلى دعمكم المستمر ودعواتكم الطيبة في هذا المسار".

الانتخابات الرئاسية الايرانية.. المرشح قاضي زادة هاشمي يلتحق بركب المهنئين لرئيسي

هنأ المرشح الرئاسي أمير حسين قاضي زادة هاشمي آية الله سيد ابراهيم رئيسي لانتخابه من قبل الشعب في الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الثالثة عشرة التي جرت امس الجمعة.

في بيان؛ المرشح عبدالناصر همتي يهنئ آية الله رئيسي بفوزه في الانتخابات

هنأ المرشح الرئاسي عبدالناصر همتي، آية الله ابراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

في بيان؛ محسن رضائي يهنئ إبراهيم رئيسي لانتخابه من قبل الشعب

هنأ محسن رضائي احد المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية المرشح الاخر آية الله ابراهيم رئيسي لانتخابه رئيسا للجمهورية من قبل الشعب.

وزارة الصحة: تسجيل 108 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر يوم (السبت) الى 82 الفا و854 شخصا، بعد تسجيل 108 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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