بشار الأسد يهنئ رئيسي بفوزه بالإنتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس السوري، بشار الأسد، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وبحسب وكالة (سانا) السورية للأنباء، قال الرئيس الأسد في برقيته: إنه لمن دواعي سروري أن أتقدم إليكم، باسمي وباسم الشعب العربي السوري، بأحر التهاني القلبية بمناسبة نيلكم ثقة الشعب الإيراني الصديق وفوزكم في الانتخابات الرئاسية، سائلاً الله العلي القدير لكم النجاح والتوفيق في مسؤولياتكم الجديدة واستكمال نهج الثورة الإسلامية في قيادة مسيرة بلادكم نحو المزيد من الازدهار والتقدم في جميع المجالات لما فيه خير وصالح الشعب الإيراني المقاوم والصامد في وجه كل المخططات والضغوطات التي تستهدف كسر إرادته وسلبه قراره المستقل.

وأضاف الرئيس الأسد: أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن اهتمامنا وحرصنا على العمل معكم من أجل تعزيز مسار العلاقات الثنائية المبنية على عقود طويلة من الصداقة التاريخية والتفاهم المتبادل والمصالح المشتركة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية./انتهى/