أمير قطر يهنئ ابراهيم رئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعث برقية تهنئة إلى إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وبحسب وكالة الانباء القطرية تمنى امير قطر في برقية التهنئة إلى السيد ابراهيم رئيسي التوفيق وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

وكما بعث الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب امير قطر ببرقية تهنئة إلى السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبعث والشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري ببرقية تهنئة إلى السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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