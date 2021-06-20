رونالدو قريب من الوصول الى عرش الملك الايراني "دائي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نجم البرتغال كريستيانو رونالدو بات قريبا جدا من إضافة رقم قياسي جديد إلى سجله الأسطوري وهز عرش "الشهريار" علي دائي الذي تربع لأعوام طويلة على زعامة أفضل الهدافين على الصعيد الدولي.

وتصدر علي دائي قائمة أفضل الهدافين دوليا بتسجيله 109 أهداف في 149 مباراة خاضها مع منتخب إيران.

لكن رونالدو بهدفه في مرمى ألمانيا السبت (2-4) في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أوروبا الموزعة مبارياته في النسخة الـ16 على 11 بلد أوروبي، وثنائيته الثلاثاء أمام هنغاريا (3-0) في الجولة الأولى، رفع رونالدو رصيده إلى 107 أهداف في 177 مباراة بقميص بلاده حاملة اللقب القاري، وبات بالتالي على بعد هدفين من "شهريار"، أي الملك بالفارسية.

وردد دائي أكثر من مرة بأنه سيكون سعيدا لو نجح رونالدو في تحطيم رقمه القياسي الذي تحقق بين 1993 و2006، لأنه يرى بمهاجم يوفنتوس الإيطالي الحالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق بين أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ اللعبة الى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والراحل دييغو مارادونا.

ومطاردة رونالدو للأرقام القياسية، وأبرزها أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا وأفضل هداف في تاريخ نهائيات كأس أوروبا، تبهر الصحافة الإيرانية حيث تنشر مقالات عنه في كل مرة يقترب فيها اللاعب البالغ 36 عاما من حصيلة دائي./انتهى/