رونالدو: "علي دائي" وضع معيار المنافسة في أعلى مستوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رونالدو سجل ثنائية ليقود البرتغال للفوز على أيرلندا (2-1)، الأربعاء، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022، ليفض الشراكة مع المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي، الذي يملك في رصيده 109 أهداف.

وقال رونالدو عبر صفحته على فيسبوك: "لا أستطيع البدء في التعبير بالكلمات، أشعر بسعادة غامرة".

وأردف: "موسم آخر لي لتقدير هذا الإنجاز، فعلي دائي وضع المعيار في أعلى مستوى، حتى وصلت للحظة من التفكير بأنني ربما لن ألحق به، تهانينا له على حمل هذا الرقم طويلا، وشكرا له لإظهار الاحترام لي في كل وقت أسجل فيه واقترابي أكثر وأكثر من ذلك الرقم الكبير".

وأتم: "شكرا للبرتغال ولزملائي وخصومي على جعل تلك الرحلة لا تنسى، دعونا نواصل المقابلة في أرض الملعب في السنوات المقبلة، فأنا لم أنهِ العد بعد"./انتهى/