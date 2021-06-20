سوریا تفتتح مركزاً تجارياً للمنتجات الإيرانية في دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري جمال شعيب قال إن المباحثات مع الوفد الإيراني التجاري مستمرة، وتم الاتفاق على افتتاح مركز تجاري إيراني في البرامكة بدمشق، بالمقابل افتتاح مركز في طهران لبيع المنتجات السورية.

وبالنسبة للمواد التي ستطرح في المركز التجاري الإيراني السوري، فبين أنه سيتم تحديد القائمة الخاصة بالمنتجات التي ستطرح في المراكز بدمشق وطهران بما يتناسب مع حاجة الأسواق السورية والإيرانية، مشيراً إلى أن الأسعار ستكون مدروسة من قبل المؤسسة السورية للتجارة وستطرح بشكل منافس بالأسواق.

ورداً على السؤال المتعلق بافتتاح مراكز تجارية إيرانية أخرى في العاصمة السورية أو المحافظات الأخرى، ذكر شعيب أنه من الممكن التوسع خلال القترة القادمة، ويتم بذل جميع الجهود حالياً لافتتاح المركز بأسرع وقت والعمل على مختلف الإجراءات الخاصة به.

واختتم شعيب حديثه بالتأكيد على أن العلاقات الاقتصادية الإيرانية ستكون في تطور مستمر، ويتم العمل على تحسينها./انتهى/