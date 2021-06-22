إيران تهنئ أرمينيا على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة بنجاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء، اعرب خطيب زادة عن تمنياته للفائزين في الانتخابات بالتوفيق في تحقيق التنمية والتقدم لأرمينيا، وكذلك إرساء الاستقرار الداخلي وتوطيد السلام في المنطقة.

وشدد على أهمية دول الجوار في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الايرانية، معتبرا تطوير العلاقات مع أرمينيا بأنه أمر هام، وأعرب عن ثقته في تطوير وتمتين العلاقات الودية بين البلدين مع تشكيل البرلمان والحكومة الجديدة في يريفان.

وکان القائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان قد اقترح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أرمينيا لإنهاء الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد بعد حرب قره باغ مع جمهورية اذربيجان.

وحقق رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان فوزا مريحا في الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد، حسب ما أظهرته النتائج الكاملة التي نشرتها امس الاثنين لجنة الانتخابات المركزية.

وحصل حزب باشينيان "العَقْد المدني" على نحو 53.9% من الأصوات، بعد فرز كل بطاقات الاقتراع، مما سيسمح له بتشكيل حكومة جديدة بمفرده.

وحصدت لائحة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان (كتلة أرمينيا) 21% من الأصوات.

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