باشينيان: يريفان ستظل ملتزمة باستراتيجية السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة أرمين برس، أن رئيس وزراء أرمينيا رد على التصريحات الأخيرة لرئيس جمهورية أذربيجان ضد يريفان.

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، أن باكو ربما تحاول تبرير تصعيد التوترات في المنطقة، وأن تصريحات باكو العدوانية تهدف إلى أن يتبعها رد فعل عدواني من يريفان. وتسمح هذه الممارسة لباكو بالإدلاء بتصريحات أكثر عدوانية.

وأكد باشينيان: "إن مثل هذه التصريحات الكاذبة من جانب باكو مصحوبة بخطة لانتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجيش الأرمني من أجل خلق مبرر لذلك".

وأضاف رئيس الوزراء الأرميني أيضًا: إن يريفان ستظل ملتزمة باستراتيجية السلام وستواصل تنفيذ أجندة السلام بشكل ثابت. وهذا يعني أن يريفان سوف تستخدم لغة الحوار، وليس العدوان.

وأدلى رئيس جمهورية أذربيجان مؤخرا بتصريحات قاسية انتقد فيها الحكومة الأرمينية.