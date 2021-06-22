الرئيس الإيراني يصل مشهد للمشاركة في احتفالات ذكرى مولد الامام الرضا (ع)

ويلقي الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي كلمة في صحن الرسول الاكرم (ص) بحرم الامام الرضا عليه السلام كلمة عصر اليوم الثلاثاء أمام حشود الزوار والمؤمنين بهذه المناسبة.

ويزور رئيسي مشهد بدعوة من سادن العتبة الرضوية المقدسة أحمد مروي للمشاركة في احتفالات ذكرى مولد الامام الثامن من أئمة اهل البيت عليهم السلام حيث كان رئيسي يتولى سدانة العتبة منذ عام 2015 لغاية 2018.

وفاز الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الايرانية التي اقيمت يوم الجمعة 18 حزيران/ يونيو حيث حاز على 17 مليونا و 926 الفا و 345 صوتا من اجمالي 28 مليونا و 933 الفا و 4 اصوات ويعد الرئيس الثامن منذ إقامة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية عام 1979.