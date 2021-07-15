الرئيس الكونغولي يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نقلا عن سفارة الجمهورية الإسلامية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (كينشاسا) اليوم الخميس، أن رئيس الكونغو بعث برسالة إلى حجة الإسلام رئيسي هنأه نيابة عنه وعن حكومة الكونغو بانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكما أعرب رئيس الكونغو عن أمله في أن يعمل البلدان سوية خلال فترة رئاسة السيد رئيسي لتعزيز العلاقات الودية بين طهران وكينشاسا.

وكان رئيسي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ 18 من حزيران الماضي بحصوله على 18 مليون صوت اي بنسبة 62 بالمئة من أصوات الناخبين./انتهى/