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١٥‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١٠:٠٣ ص

الرئيس الكونغولي يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب

الرئيس الكونغولي يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب

هنأ الرئيس الكونغولي "دينيس ساسو نجيسو" السيد إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الثالثة عشرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نقلا عن سفارة الجمهورية الإسلامية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (كينشاسا) اليوم الخميس، أن رئيس الكونغو بعث برسالة إلى حجة الإسلام رئيسي هنأه نيابة عنه وعن حكومة الكونغو بانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكما أعرب رئيس الكونغو عن أمله في أن يعمل البلدان سوية خلال فترة رئاسة السيد رئيسي لتعزيز العلاقات الودية بين طهران وكينشاسا.

وكان رئيسي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ 18 من حزيران الماضي بحصوله على 18 مليون صوت اي بنسبة 62 بالمئة من أصوات الناخبين./انتهى/

رمز الخبر 1916122
https://ar.mehrnews.com/news/1916122/

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