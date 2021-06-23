لقاح "ميلاد" ناجح وسيُعتمد للاستخدام العام قريبا

وأفادت وكالة مهر للانباء أن هذا التصريح أدلى به اللواء باقري اليوم الاربعاء خلال مراسم منح وسام "شفاء" وتكريم اسر الشهداء الكرام والكوادر الدؤوبة في القوات المسلحة العاملة في مجال الوقاية من فيروس كورونا.

وقال اللواء باقري: "ان هذه المراسم تقام اليوم بامر من القائد العام للقوات المسلحة لتكريم جهاد وتضحيات الشهداء المدافعين عن الصحة والقادة والمدراء الذين بذلوا الجهود في مسار مكافحة كورونا.

واشار الى مشاركة الشعب المهيبة في الانتخابات الاخيرة وقال: ان الانتخابات كانت ملحمة اخرى من المشاركة الواعية للشعب الايراني الذي دخل الساحة رغم انف الاعداء وقرر مصير بلاده بوعي وبصيرة.

واكد اهمية دور الحكومة في حل المشاكل واضاف: اننا نامل بان تتمكن الحكومة القادمة بعون الباري تعالى وتعاون الشعب من حل المشاكل ومتابعة قضايا البلاد بصورة افضل وفي السياسة الخارجية بمزيد من العزة والرفعة وان تتمكن كذلك من تقديم خدمات افضل في مجال رخاء وامن البلاد الى جانب القوات المسلحة.

واشار رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الى الحظر الظالم المفروض على البلاد من قبل الاعداء واضاف: رغم كل اجراءات الحظر الاجرامية التي شملت حتى قطاع الصحة والعلاج لم تشهد البلاد حتى يوما واحدا ان يواجه مريض ما شحة امكانيات او سرير مستشفيات.

ونوه اللواء باقري الى ان القوات المسلحة دخلت الساحة بكل قواها للمساعدة في مواجهة تفشي مرض كورونا كجميع الساحات التي واجهت فيها البلاد ازمة او مشكلة وذلك الى جانب مسؤوليتها الاساسية الي لم تغفل عنها لحظة واحدة في الدفاع والحفاظ على امن البلاد.

واكد بان القوات المسلحة حققت نجاحات باهرة ايضا في مجال الابحاث المختبرية وصنع مختلف الادوية واللقاح المضاد لكورونا وسائر مجالات الوقاية والعلاج واضاف: ان لقاح "ميلاد" المنتج من قبل وزارة الدفاع يعد ضمن اللقاحات الناجحة في البلاد وسيتم اعتماده قريبا ان شاء الله تعالى للاستخدام العام على مستوى البلاد.

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