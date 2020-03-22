اللواء باقري: تخصيص 52 مستشفى للقوات المسلحة لعلاج مرضى كورونا

وأشار اللواء باقري خلال اجتماع مقر "الامام الرضا (ع) الصحي - العلاجي" التابع لهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، صباح اليوم الاحد، الى ان القوات المسلحة كانت تتوقع احتمال دخول فيروس كورونا الى البلاد و قد اتخذت التدابير اللازمة لذلك.

وقال اللواء باقري، "دخلت مستشفيات القوات المسلحة في قم المواجهة منذ الساعات الاولى لانتشار الفيروس".

وأضاف رئيس هيئة الاركان العامة في القوات المسلحة الايرانية، "اليوم 52 مستشفى من مجموع 58 مستشفى تابعة للقوات المسلحة تقوم باستقبال وعلاج المصابين بفيروس كورونا".