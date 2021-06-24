روحاني يرعى مراسم تدشين مشاريع لوزارة النفط

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الرئيس الإيراني السابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية "حسن روحاني"، رعى مراسم تدشين مشاريع وطنية تابعة لوزارة النفط، اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس.

وفي الاسبوع الـ 75 لتحقيق شعار قفزة الانتاج تم اليوم الخميس تدشين مشاريع وطنية لوزارة النفط في محافظتي خوزستان (جنوب غرب) وفارس (جنوب).

وشملت المشاريع مد انابيب الغاز الى 21 مدينة و 2809 قرى و 4 آلاف و 644 وحدة صناعية في كافة انحاء البلاد باستثمارات بلغت 13 تريليون و 700 مليار تومان (الدولار یعادل 4200 تومان حسب الميزانية السابقة).

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