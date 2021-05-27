الرئيس روحاني يرعى مراسم تدشين مشاريع عديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذه المشاريع التي ، تتضمن 526 مشروعا في مجالات السياحة والتراث الثقافي في البلاد بقيمة استثمارية بلغت 2 تريليون و 537 مليار تومان.

ومن المشاريع التي تم تدشينها اليوم، فندق حيران من فئة 5 نجوم في مدينة استارا بمحافظة كيلان شمال البلاد، كما ازيح الستار عن مشروع تجديد قصر "سردار أمجد" في مدينة تالش شمال البلاد بحضور وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية وبرعاية الرئيس روحاني.

كما تم اليوم تدشين 33 مشروعا لترميم الاثار الثقافية في البيوت التاريخية و قلعة فلك الأفلاك ونادي الضباط والأضرحة ومشروعين كبيرين للسياحة الصناعية الزراعية ومجمع السياحة الترفيهية للمركز الدبلوماسي في بروجرد.

وبحسب المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في محافظة لرستان غرب البلاد، فقد تم الانتهاء من هذه المشاريع وافتتاحها بحجم استثماري بلغ مليارا و 328 مليون تومان، منوها الى تحديد أكثر من 5 آلاف من المعالم التاريخية في لرستان.

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