الرئيس الفنزويلي والإيراني يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الفنزويلي أجرى إتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني المنتخب "آية الله رئيسي" أكد خلاله على موقف فنزويلا الداعي إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين الطرفين.

مادورو يبارك لرئيسي ويؤكد على الموقف المعادي للإمبريالية

اعلن ذلك الرئيس مادورو في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء وكتب: اتصلت هاتفيا مع الرئيس الايراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي.

واضاف: اتفقا على تعزيز العلاقات الاخوية والتعاون بيننا لتقوية كفاحنا المشترك ضد عدوانية المحور الامبريالي ضد شعبينا.

وكان الرئيس الفنزويلي قد وجّه في وقت سابق برقية الى الرئيس الايراني المنتخب آية الله السيد ابراهيم رئيسي هنأه فيها لمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الجمعة 18 حزيران/يونيو، وداعا الى تعميق العلاقات بين طهران كاراكاس.

رئيسي: إرادتنا القوية لن تسمح للأعداء بمنعنا من النهوض

ومن جانبه وجّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باقات الشكر لفنزويلا حكومة وشعباً قائلا: أثبتت المقاومة الذكية لإيران وفنزويلا في وجه العقوبات الامريكية الظالمة إمكانية الإستفادة من الفرص الثابتة والإستراتيجية الناشئة عن كسر العقوبات.

وأضاف رئيسي؛ في إشارة منه إلى أن الإستراتيجية الإقتصادية الحالية لإيران اليوم لن تفوّت أي فرصة في سبيل تعزيز العلاقات مع أي دولة كانت؛ قائلاً: القدرة الإقتصادية الإيرانية والإمكانات الفنزويلية المتنوعة يشكلان عاملاً قوياً في سبيل نهضة إقتصادية مناسبة لكلا البلدين.

وأكد رئيس أن الإرادة السياسية القوية لكلاً من إيران وفنزويلا لن تسمح للأعداء أن تقف في وجه نهضة البلدين على جميع الأصعدة.

/إنتهى/