  1. إيران
  2. السياسة
٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٣:٥٦ م

خلال إتصال هاتفي بين الطرفين؛

الرئيس الفنزويلي والإيراني يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس الفنزويلي والإيراني يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

اتصل الرئيس الفنزويلي "نيكولاس" مادورو هاتفيا مع الرئيس الايراني المنتخب آية الله "ابراهيم رئيسي"، مؤكدا فيه على تعزيز العلاقات والتعاون معا ضد الامبريالية العالمية، وأكد الرئيس الإيراني بدوره أن الإستراتيجية الإقتصادية الحالية لإيران اليوم لن تفوّت أي فرصة في سبيل تعزيز العلاقات مع أي دولة كانت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الفنزويلي أجرى إتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني المنتخب "آية الله رئيسي" أكد خلاله على موقف فنزويلا الداعي إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين الطرفين.

مادورو يبارك لرئيسي ويؤكد على الموقف المعادي للإمبريالية

الرئيس الفنزويلي والإيراني يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

اعلن ذلك الرئيس مادورو في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء وكتب: اتصلت هاتفيا مع الرئيس الايراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي.

واضاف: اتفقا على تعزيز العلاقات الاخوية والتعاون بيننا لتقوية كفاحنا المشترك ضد عدوانية المحور الامبريالي ضد شعبينا.

وكان الرئيس الفنزويلي قد وجّه في وقت سابق برقية الى الرئيس الايراني المنتخب آية الله السيد ابراهيم رئيسي هنأه فيها لمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الجمعة 18 حزيران/يونيو، وداعا الى تعميق العلاقات بين طهران كاراكاس.

رئيسي: إرادتنا القوية لن تسمح للأعداء بمنعنا من النهوض

الرئيس الفنزويلي والإيراني يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

ومن جانبه وجّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باقات الشكر لفنزويلا حكومة وشعباً قائلا: أثبتت المقاومة الذكية لإيران وفنزويلا في وجه العقوبات الامريكية الظالمة إمكانية الإستفادة من الفرص الثابتة والإستراتيجية الناشئة عن كسر العقوبات.

وأضاف رئيسي؛ في إشارة منه إلى أن الإستراتيجية الإقتصادية الحالية لإيران اليوم لن تفوّت أي فرصة في سبيل تعزيز العلاقات مع أي دولة كانت؛ قائلاً: القدرة الإقتصادية الإيرانية والإمكانات الفنزويلية المتنوعة يشكلان عاملاً قوياً في سبيل نهضة إقتصادية مناسبة لكلا البلدين.

وأكد رئيس أن الإرادة السياسية القوية لكلاً من إيران وفنزويلا لن تسمح للأعداء أن تقف في وجه نهضة البلدين على جميع الأصعدة.

/إنتهى/

رمز الخبر 1915594
https://ar.mehrnews.com/news/1915594/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 7 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات