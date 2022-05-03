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٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٨:٣٤ م

في تغريده؛

وزير النفط الايراني والرئيس الفنزويلي يؤكدان على تنمية التعاون بين البلدي

وزير النفط الايراني والرئيس الفنزويلي يؤكدان على تنمية التعاون بين البلدي

أشار وزير النفط في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، الى لقائه مع الرئيس الفنزويلي، مؤكدا على تنمية التعاون بين البلدين ايران وفنزويلا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تغريدة له على تويتر، كتب جواد اوجي بشأن زيارته الى فنزويلا: اجريت اليوم لقاءات ومحادثات مع الرئيس الفنزويلي المحترم السيد مادورو وسائر كبار المسؤولين في فنزويلا. تحظى العلاقات بين ايران وفنزويلا بماض تاريخي عريق، ونحن نريد ان نستفيد من كل الطاقات والفرص المتاحة لتنمية العلاقات والتعاون المشترك.

وبشأن هذه الزيارة، كتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على تويتر: استضفت وزير النفط في الجمهورية الاسلامية الايرانية جواد اوجي. وقد عقدنا لقاءا بناء لتعميق اواصر الاخوة والتعاون في مجال الطاقة. أؤكد مرة اخرى على تقدير ومحبتي تجاه شعب ايران.

/انتهى/

رمز الخبر 1923494
https://ar.mehrnews.com/news/1923494/

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