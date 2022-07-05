الرئيس الإيراني يهنئ بعيد الاستقلال الفنزويلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، بعث برقية الى نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مهنئا فيها بحلول ذكرى يوم الاستقلال في هذا البلد، ومشيدا بنضال الفقيد "سيمون بوليفار" لتحرير فنزويلا وسائر بلدان امريكا اللاتينية.

وكتب حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، في برقية التهنئة لهذه المناسبة: "ان يوم الاستقلال التاريخي في فنزويلا تجسيد لنضال الدول المنادية بالحرية للخلاص من هيمنة الاستعمار".

وتطلع رئيس الجمهورية بان يشهد التعاون الايراني الفنزويلي مزيدا من التقدم، بفضل العلاقات الستراتيجية القائمة على المودة وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين.

واعرب عن يقينه بان النصر سيكون حليفا لطهران وكاراكاس في ضوء العلاقات المتنامية واتباع نهج المقاومة الفاعل ضد جشع الدول الامبريالية.

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