الرئيس الكرواتي يهنئ الرئيس الايراني المنتخب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفقا لما اوردته السفارة الايرانية في زغرب فقد وجّه الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش برقية للرئيس الايراني المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي هنأه فيها اصالة عن نفسه ونيابة عن حكومة وشعب بلاده لمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية.

واعرب ميلانوفيتش عن امله بتعزيز العلاقات بين البلدين في فترة رئاسة الرئيس الايراني المنتخب، متمنيا له النجاح في مهامه والمزيد من الازدهار والنمو للشعب الايراني.

وقد تلقى الرئيس الايراني المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي برقيات تهنئة من رؤساء وكبار مسؤولي الكثير من دول العالم لمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت يوم 18 حزيران /يونيو الماضي وحصل فيها على اكثر من 18 مليون صوت اي 62 بالمائة من اصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات البالغ عددهم اكثر من 29 مليون شخص./انتهى/