ايران تحرز مركز الوصافة في بطولة ياشاردوغو بالمصارعة الحرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في منافسات الاوزان الخمسة الثانية التي اقيمت اليوم الاح، تقلد المصارع الايراني رحمان عموزاد، الميدالية الذهبية في وزن 61 كلغم بعد فوزه في النزال النهائي على غريمه آسيل آيتاكيت من كازاخستان 5- صفر.

وفي وزن 70 كلغم حصل المصارع الايراني عرفان الهي، على الميدالية البرونزية على منافسه اسلام بك اورزبكوف من قرغيزيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي وزن 79 كلغم نال المصارع الايراني محمد نخودي الميدالية الذهبية بعد تغلبه في النزال النهائي على مواطنه حميد رضا زرين بيكر، الذي نال الميدالية الفضية.

وبذلك بلغت حصيلة ايران في ختام منافسات كأس ياشاردوغو الدولية بتركيا، 5 ذهبيات وفضية واحدة و3 برونزيات، لتحل بالمركز الثاني برصيد 153 نقطة، فيما حلت تركيا بالمركز الاول برصيد 171 نقطة، وجاءت جورجيا بالركز الثالث برصيد 79 نقطة.

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