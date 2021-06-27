عودة أمريكا الى الاتفاق النووي ممكنة فقط في حال رفعها الحظر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي الإيراني اعلن ان عودة أمريكا الى الاتفاق النووي ممكنة فقط في حال رفعها الكامل لإجراءات الحظر.

وأوضح ابوالفضل عموئي في تعليقه على تصريحات المبعوث الامريكي في الشان الإيراني، حول انه لن يتم رفع جميع العقوبات عن ايران وان اعادة احياء الاتفاق النووي مرتبطة بتأمين المصالح الامريكية، أوضح ان ما تجري مناقشته في فيينا هو شروط عودة امريكا الى الاتفاق النووي.

وأكد قائلا: ما هو واضح واكيد لدينا انه يجب رفع جميع اشكال الحظر التي اشير اليها في الاتفاق النووي سابقا وجميع اشكال الحظر التي منعت ايران من الاستفادة من الاتفاق لاحقا./انتهى/