السيد عمار الحكيم يهنئ ایجئي بتعيينه رئيسا للسلطة القضائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في رسالة موجهة من السيد عمار الحكيم الى حجة الاسلام ايجئي :" أهنئكم بصدق على انتخابكم رئيساً للسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن واثقون من كفاءتكم وقدرتكم في إدارة هذا الموقف الحساس نظرا لتفكيركم المبدع ومعنوياتكم العالية وخبرتكم الطويلة. نأمل أن يصاحب رئاستكم زيادة في العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي بين إيران والعراق في المجال القضائي لصالح الشعبين الجارين والمسلمين".

وقد اصدر قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، امس الخميس امرا يقضي بتعيين حجة الاسلام "غلامحسين محسني ايجئي" رئيسا للسلطة القضائية في ايران.

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