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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١٠:١٣ ص

مهنئاً بفوزه في الانتخابات الرئاسية؛

الأسد يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني المنتخب ويبحث معه جميع أشكال التعاون

الأسد يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني المنتخب ويبحث معه جميع أشكال التعاون

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي مهنئاً بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن "سانا" ان الرئيس السوري الأسد تمنى للرئيس الايراني المنتخب التوفيق في قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحو المزيد من التقدم ومواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققها في جميع المجالات.

وتم خلال الاتصال التأكيد على حرص الجانبين وعزمهما مواصلة العمل من أجل تعزيز جميع أشكال التعاون الثنائي في المجالات كافة واستمرار التشاور والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيسي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ 18 من حزيران الماضي بحصوله على 18 مليون صوت اي بنسبة 62 بالمئة من أصوات الناخبين.

/انتهى/

رمز الخبر 1915882
https://ar.mehrnews.com/news/1915882/

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