بدأ عبور خط الشحن السككي من كازخستان إلى أوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، قال خلال افتتاح خط السكة الحديد الكازاخستاني إلى تركيا عبر إيران: "من أولويات السياسة الخارجية للحكومة خلق دور في توسيع التجارة عبر إيران كممر آمن و سريع ومنخفض التكلفة"، مشدداً على أن "إزالة جميع موانع الشحن والعبور من أولويات الحكومة".

وغادر أول قطار حاويات يحمل شحنة من الكبريت عبر هذا الخط الترانزيت من كازاخستان ووصل إلى محطة سكة حديد طهران بعد ظهر اليوم السبت ويضم القطار 24 عربة تشحن 48 حاوية طول كل واحدة 20 قدمًا.

في 2 يونيو ، التقى وفد رفيع المستوى من كازاخستان مع سيد مياد صالحي ، الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الايرانية ، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التقارب والتجارة ، وكذلك رئيس السكك الحديدية وعقد الجانبان جولة من المباحثات لتطوير التعاون الاقتصادي وتطوير النقل بالسكك الحديدية في اطار مذكرة التفاهم المذكورة.