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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١٢:٥٢ م

برعاية رئيس منتدى الفكر اللبناني؛

منتدى الفكر اللبناني يقيم ندوة فكرية حول الانتخابات وتداول السلطة في الجمهورية الإسلامية

منتدى الفكر اللبناني يقيم ندوة فكرية حول الانتخابات وتداول السلطة في الجمهورية الإسلامية

أعلن منتدى الفكر اللبناني برعاية رئيسه الدكتور طراد حمادة بالاشتراك مع المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية في إيران عن الدعوة للحضور في الندوة الفكرية بشأن الانتخابات وتداول السلطة في الجمهورية الإسلامية في ظل ولاية الفقيه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن منتدى الفكر اللبناني برعاية رئيسه الدكتور طراد حمادة بالاشتراك مع المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية في إيران عن الدعوة للحضور في الندوة الفكرية بشأن الانتخابات وتداول السلطة في الجمهورية الإسلامية في ظل ولاية الفقيه.

وستنطلق الندوة الفكري بحضور سعادة الدكتور عباس خاميار المستشار الثقافي، وسماحة الشيح الدكتور محمد الشقير وبإدارة محمود عودة.

وسيبث اللقاء في يوم الجمعة 9/7/2021 بالساعة التاسعة مساء عبر خدمة زوم، وكما سيبث مباشرة على صفحة منتدى الفكر اللبناني على الفيسبوك.

منتدى الفكر اللبناني يقيم ندوة فكرية حول الانتخابات وتداول السلطة في الجمهورية الإسلامية

رمز الخبر 1915914
https://ar.mehrnews.com/news/1915914/

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